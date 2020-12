L'attaccante, indisponibile, osserva dalla panchina i compagni di squadra del Boca battere per 3-0 l'Huracan. Non passa inosservato il suo look: un completo con maglia e pantaloncini blu, completato da centinaia di scritte gialle "Apache", ispirate al suo soprannome

Il Boca Juniors supera per 3-0 l'Huracan nella terza giornata dei playoff della Copa Maradona, ma a rubare l'occhio è una presenza fuori dal campo: quella di Carlos Tevez, indisponibile ma comunque presente sugli spalti a pochi metri dalla panchina per osservare i suoi compagni di squadra, vittoriosi grazie alla doppietta di Ramon Abila e al gol di Obando. A far discutere è stato l'outfit scelto da Tevez, un completo fatto da maglia e pantaloncino con base blu e centinaia di scritte "Apache", dal suo soprannome. Un look ispirato ai colori sociali del Boca, che non è certo passato inosservato.