Era arrivato l'8 settembre scorso in extremis, con l'obiettivo di dare una struttura definita alla squadra e ambire alla promozione. Quattro mesi dopo, nonostante un secondo posto in classifica nel girone E di Serie D, l'avventura è già terminata. Alberto Gilardino e il Siena hanno deciso di comune accordo di separarsi. Una decisione a sorpresa visto l'ottimo inizio di stagione del club toscano, in grado di raccogliere 17 punti in 9 partite, con la possibilità di effettuare il sorpasso solitario in vetta (attualmente occupata dal Tiferno Lerchi a +4) in caso di successo nelle due giornate da recuperare. L'ex campione del mondo conclude, dunque, con il 2-2 casalingo contro il Trestina la sua terza esperienza da allenatore, dopo quelle con Rezzato e Pro Vercelli. L'annuncio della rescissione tra le parti è stata dalla stessa società sul proprio sito ufficiale. "ACN Siena 1904 ed il Mister Alberto Gilardino nell’analisi della situazione attuale ritengono, di comune accordo, di sospendere l’attuale collaborazione - si legge su acnsiena.it -. La società è particolarmente grata ad Alberto Gilardino di aver consentito in soli 10 giorni di organizzare una squadra in grado di affrontare un campionato di serie D che al momento vede L’ACN Siena virtualmente in testa. Nel ringraziare Alberto Gilardino nella professionalità e nella dedizione dimostrata, gli auguriamo un grande in bocca al lupo per la carriera".