1/22

COME FUNZIONA - L'identikit assegnato al ruolo di "playmaker" non ha confini rigidi. La miglior traduzione possibile, con ogni probabilità, è quella del "fantasista puro". E i nomi in classifica, da Pirlo a Xavi, da De Bruyne - vincitore dell'edizione 2020 - a Isco, lo confermano. Come è stata scelta la top 20 del decennio? Semplice: sommando le varie top 20 anno dopo anno (al primo sono andati 20 punti, al secondo 19 e così via) e stilando una graduatoria complessiva che ha eletto il miglior "playmaker" nel periodo 2011-2020.