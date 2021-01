3/10 ©Getty

5) DIEGO ARMANDO MARADONA: 3 espulsioni



Stesso numero di rossi in carriera anche per El Pibe. La prima espulsione, casualità, arrivò con la Nazionale, al Mondiale '82 per un fallo di reazione contro il Brasile, poi altri due in Spagna: prima con il Barcellona nel derby contro l'Espanyol, poi a fine carriera in Europa con la maglia del Siviglia