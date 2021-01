Supercoppa all’Atalanta: battuta 3-1 la Fiorentina

La partita

L'Atalanta passa in vantaggio al 19', quando il capitano Cortinovis risolve una carambola in area di rigore. La Fiorentina trova il pareggio qualche minuto prima dell'intervallo e anche in questo caso grazie ad un intervento tempestivo su un pallone vagante in area. Il gol è di Agostinelli. Le prime fasi della ripresa sono combattute, ma a metà frazione i nerazzurri tornano avanti con un protagonista inatteso, il polacco Kobacki, che ben imbeccato da Panada in profondità batte il portiere avversario in uscita. Pochi minuti dopo arriva la rete del definitivo 3-1, con la splendida azione personale di Vorlicky. Nel finale, l'Atalanta potrebbe fare anche il quarto gol con Cortinovis prima (parato) e Fiorini poi (palo), che però non trovano la gioia personale.