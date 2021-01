Ha appena collezionato la presenza numero 100 con la maglia dell'Italservice Pesaro, ultima squadra a vincere lo scudetto del futsal, segnando 86 goal in tutte le competizioni. È Marcelo Padilha Gonçalves, per tutti Marcelinho, bomber del Pesaro con antenati italiani – i bisnonni di Treviso che di cognome facevano Andreoli e Giusto – e uno dei simboli dell'Italfutsal . In questi giorni Marcelo è impegnato con l'Italia, in ritiro a Coverciano, per preparare le prime due gare di qualificazione a Euro 2022 (che si giocherà in Olanda): giovedì 28 la trasferta in Montenegro , martedì 2 febbraio a Prato la sfida alla Finlandia . Da qualche mese, però, la sua partita più importante la sta giocando fuori dai palasport.

La gravidanza travagliata della compagna Lia

Il 23 settembre scorso alle tre di notte, mentre Marcelo è in ritiro con la Nazionale a Novarello, squilla il telefono: è la compagna Lia, sta per dare alla luce i gemelli Beatrice e Cristiano. Si tratta di un parto prematuro, i due nascono più piccoli del dovuto e dopo una gravidanza travagliata (la piccola Beatrice non riusciva ad avere un corretto flusso sanguigno) la situazione resta delicata. "Avevano bisogno di particolari attenzioni - racconta – specialmente all'inizio. Dopo una quarantina di giorni siamo riusciti a portare Beatrice a casa, mentre Cristiano, che è nato con un problema al cuore e a un polmone, è ancora lì e non potrà uscire finché non si sarà stabilizzato". Con le stringenti precauzioni dovute al Covid-19, per un papà stare vicino al suo bambino in ospedale è complicato. "Non posso mai entrare, se non una volta a settimana e massimo per un'ora. È dura, ma prima e dopo ogni allenamento col Pesaro vado ad Ancona (quasi 200 km fra andata e ritorno, ndg) e mi presento sotto la finestra della stanza d'ospedale. Lia si affaccia, mi saluta da lontano e mi fa vedere il bambino con una videochiamata: non poter salire e abbracciarli è faticoso, ma sono sicuro che questi sforzi ne varranno la pena". In questi momenti difficili ci si aggrappa ai cari. I genitori di Marcelo sono in Brasile e così tocca ai suoceri il compito più importante: "Così come i miei, che purtroppo non possono venire in Italia in questo contesto, anche loro sono persone speciali, ma lo è anche tutta la famiglia dell'Italservice Pesaro che mi è sempre vicina". Marcelo, nonostante tutto, non ha mai saltato un allenamento, trovando nel calcio a 5 anche una forma di sfogo al grande stress accumulato in questo periodo. "Do sempre tutto me stesso con costante lavoro sacrificio: sono questi i valori che mi ha trasmessola mia famiglia, quelli che ho sempre portato sul campo".