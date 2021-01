Ritorno alle origini per l'ormai ex trequartista dell'Arsenal, presentato ufficialmente dal Fenerbahçe. Ozil ha firmato un contratto che lo legherà al club gialloblù fino al 2024. Alla conferenza anche la moglie Gulse Amine, vera star in Turchia, e il presidente Ali Koc che, nei giorni scorsi, aveva invitato i tifosi a offrire un sostegno economico per l'ingaggio del giocatore

