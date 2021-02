Il pallone da calcio? Si assembla come un puzzle

Assemblando tre tipologie di componenti per un totale di 54 parti si ottiene un pallone da calcio (che rimbalza e non si buca). E’ la sfida dello studio di design giapponese Nendo che ha progettato un pallone ad incastro, con tanto di libretto di istruzioni per costruirlo

Un pallone a tutti gli effetti. E soprattutto non si sgonfia, ma rimbalza . E’ il progetto firmato da uno studio di design giapponese per Molten . My football kit , proprio per sottolineare l’idea di “costruzione”. Sì, perché il pallone nasce smontato: 54 pezzi in polipropilene riciclato e resina sintetica elastomerica.

I componenti sono studiati per non rompersi e durare nel tempo. Più di un pallone “normale”. E se un componente si dovesse staccare durante il gioco, la struttura ad incastro- assicura lo sudio giapponese- consentirà alla palla di non smontarsi. Questo modello è stato studiato anche per arrivare alle comunità più povere, dove reperire una palla per giocare o gli attrezzi necessari per la sua manutenzione, come pompe o toppe per camere d’aria, è pressoché impossibile.

Assomigliando ad un puzzle, o meglio, prendendo ispirazione dalle tradizionali sfere di bambù intrecciato giapponesi, è necessario un vero e proprio libretto di istruzioni.