La doppietta di Gignac permette al club messicano di superare in rimonta i sudcoreani dell’Ulsan Hyundai: il 2-1 dell'Al Rayyan Stadium vale il pass per la semifinale contro il Palmeiras. Un posto in finale in palio anche in Bayern Monaco-Al Ahly

Il Tigres é la quarta e ultima semifinalista del mondiale di calcio per club, in corso in Qatar. Il club messicano ha superato i sudcoreani dell’Ulsan Hyundai per 2-1 sul terreno dell'Al Rayyan Stadium. Decisiva la doppietta dell’attaccante francese André-Pierre Gignac. Il 35enne ex Tolosa e Marsiglia, 36 presenze e sette reti con la sua Nazionale, ha ribaltato con due reti segnate al 38’ del primo tempo con un tocco da distanza ravvicinata sugli sviluppi di un calcio d'angolo e al 5’ del secondo tempo (su calcio di rigore) il vantaggio dell’Ulsan, firmato da Kee-hee al minuto 24. Il Tigres, vincitore della CONCACAF Champions League 2020, affronterà in semifinale domenica 7 febbraio alle 19 italiane i brasiliani del Palmeiras, freschi vincitori della Libertadores: incrocio con vista sulla finale dell’11 febbraio. Con la rete dell'1-1 Gignac è entrato anche nella storia della competizione: l’attaccante, recuperato in tempi record da una lesione all'anca, ha realizzato il gol numero 400 nella storia dei mondiali per club.