Un grave lutto ha sconvolto il calcio argentino: Santiago Garcia, attaccante del Godoy Cruz, è stato ritrovato senza vita all'interno della sua abitazione a Mendoza. Le autorità non hanno ancora comunicato le cause della morte, ma l'ipotesi più accreditata è quella di suicidio. Accanto al corpo è stata anche ritrovata un'arma da fuoco, come ha riportato il Clarin. Il suo decesso è stato scoperto grazie alle segnalazioni dei familiari, che si sono preoccupati dopo i diversi tentativi andati a vuoto di mettersi in contatto con Garcia. Il calciatore soffriva da tempo di depressione e alla fine di dicembre (il 19 l'ultima partita giocata) aveva chiesto e ottenuto una pausa dall'attività agonistica proprio per compiere un percorso psichiatrico.