Emergono nuovi dettagli sulla morte di Maradona, avvenuta lo scorso 25 novembre. Il portale argentino Infobae ha pubblicato diversi messaggi WhatsApp (tracce audio della durata complessiva di 33 minuti) con una presunta conversazione tra il neurochirurgo Leopoldo Luque e la psichiatra Agustina Cosachov, indagati per il decesso di Diego (entrambi avevano in cura il Pibe de Oro). "Tranquilla Agustina, abbiamo fatto tutto ciò che potevamo, la famiglia era al corrente della situazione - avrebbe detto il medico negli attimi concitati del malore -. Erano consapevoli del fatto che si trattava di un paziente difficile, l'unica cosa che adesso ti chiedo è di avvisarmi qualora fossero arrabbiati e di indicarmi quali sono i loro spostamenti". Successivamente, Luque avrebbe contattato un altro collega confermando la notizia dell'imminente decesso di Maradona: "Sì, scemo, il gordo sta morendo: pare abbia avuto un arresto cardio-respiratorio, io sto andando lì". In lingua spagnola la parola "gordo" ha un’accezione negativa: è un termine che in italiano potrebbe essere tradotto con "ciccione".