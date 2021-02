Iran, la rimessa laterale con capriola più lunga di sempre. VIDEO

Nader Mohammedi, esterno sinistro del Paykan, diletta la Persian Pro Gulf League con il suo metodo acrobatico per raggiungere distanze siderali da fallo laterale. Nella sfida col Persepolis, con lo slancio dato dalla sua capriola ha guadagnato mezzo campo facendo spiovere il pallone nell'area avversaria. Un gesto che ha sorpreso anche i compagni che, pur conoscendone le potenzialità, non sono stati in grado di cogliere l'assist. Alla fine il Paykan ha perso 1-0, ma a fare notizia è stato il gesto di Mohammedi