La International Federation of Football History & Statistics, organismo che si occupa di numeri e record applicati al calcio, ha decretato i quindici migliori allenatori del XXI secolo (2001-2020). Come? Prendendo in considerazione la top 20 degli allenatori dei club e la top 20 dei Ct per ognuno degli ultimi 20 anni e assegnando un punteggio, da 1 a 20, a seconda della posizione. La somma di tutti i punti ha generato la speciale classifica dei miglior mister di questo secolo: tre italiani presenti in graduatoria