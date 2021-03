"Tornare indietro per andare avanti". Si può riassumere così l'ultimo studio a firma CIES, l'Osservatorio calcistico che analizza e traduce in numeri il calcio. La percentuale di passaggi all'indietro analizzata nella statistica riflette la filosofia di una squadra: più è alta, più il club tenderà a concentrare il proprio gioco sul possesso palla. Nella classifica relativa ai top 5 campionati del ranking ci sono tante italiane, tra cui due "non big" tra le prime dieci