Nella notte tra domenica e lunedì, ha fatto l’esordio con l’Estudiantes La Plata (nella sfida contro l’Arsenal Sarandi) Deian Veron, figlio di Juan Sebastian. È la terza generazione della sua famiglia con la stessa maglia: come i Maldini con il Milan. Mezzala di centrocampo, Deian è il nipote di Juan Ramon, attaccante detto 'la Bruja', e il figlio appunto dell’ex centrocampista di Samp, Lazio, Parma e Inter Juan Sebastian. Per il Veron di terza generazione sono bastati i 18' finali della partita per mettere un piede nella storia. Nonno Veron aveva debuttato nell'Estudiantes nel 1962, Veron padre nel 1993 e ora del club di La Plata è diventato il presidente. Sia nonno sia papà Veron con quella maglia hanno vinto una Libertadores.

Gli altri nonno, papà e figlio con la stessa maglia

Ci sono stati altri casi, nel calcio, di nonno, padre e figlio arrivati ai massimi livelli del calcio professionistico anche se non, come per i Maldini e i Veron, tutti e tre nello stesso club. Marcos Alonso del Chelsea, ed ex Fiorentina, è infatti il nipote di quel Marquitos che vinse 5 Coppa dei Campioni nel Real Madrid di Puskas e Di Stefano, e figlio di quel Marcos Alonso Pena ex attaccante di Atletico Madrid e Barcellona. In Uruguay c'è stato il caso dell'ex interista Diego Forlan, idolo del Penarol, nipote di Juan Carlos Corazzo e figlio di Pablo Forlan, anche loro calciatori arrivati nella massima serie dell'Uruguay. Infine il 'Chicharito' Hernandez, attualmente al LA Galaxy e che con la nazionale messicana ha giocato in tre Mondiali (2010, 2014 e 2018): suo padre 'Chicharo' Hernandez ha giocato in 4 diverse squadre del campionato locale e disputato con il Messico i Mondiali del 1986. Ha vestito la maglia del Messico nel torneo iridato anche il nonno del 'Chicarito', Tomas Balcazar, ex Chivas come il nipote, e in campo con il 'Tri' ai Mondiali del 1954 in Svizzera.