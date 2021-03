L’annuncio, social, è stato dato direttamente dalla futura mamma. Un post su Instagram, dove conta quasi 250mila followers, con cui Celina Locks, compagna di Ronaldo “il Fenomeno” ha raccontato le proprie emozioni. "Non ci sono parole per descrivere questo momento!!! Sta iniziando una nuova fase della mia vita. E con ciò derivano grandi responsabilità. Durante i miei 30 anni, mi sono sempre chiesta se un giorno questo momento sarebbe arrivato. Ed ora, eccomi qui, con questa immensa felicità dentro di me!!!", il suo messaggio, subito condiviso dall’ex attaccante dell’Inter nelle sue stories.



Per Ronaldo si tratta del quinto figlio, dopo Ronald (nato nel 2000 dalla relazione con Milene Domingues, la prima moglie del brasiliano), Alex (frutto di un rapporto occasionale con Michelle Umezu quando si trovava in Giappone per un’amichevole con il Real Madrid nel 2004 e riconosciuto solo nel 2010), Maria Sofia (12 anni) e Maria Alice (10 anni), avute dalla terza moglie Maria Beatriz Anthony (con la seconda, Daniella Cicarelli, non ha avuto figli).



Ronaldo e Celina, modella brasiliana, fanno coppia dal 2017 e non mancano di scambiarsi messaggi d’amore anche via social: proprio pochi giorni fa, il Fenomeno le aveva dedicato un post in occasione del loro anniversario.