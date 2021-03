La Federcalcio brasiliana ha fissato nuove regole per gli allenatori, valide dalla prossima stagione: i club potranno licenziare al massimo un allenatore a campionato. In caso di secondo esonero, in panchina potrà andarci solo un tesserato già nel club da almeno sei mesi. Regola valida anche per gli allenatori, che potranno dimettersi e firmare per un'altra squadra solo una volta nel corso dell'annata sportiva

Stop agli esoneri senza soluzione di continuità. Un freno per i presidenti mangia allenatori, una mano tesa nei confronti di chi va in panchina: è la scelta presa dalla Federcalcio brasiliana (CBF Futebol), che in un comunicato ufficiale ha fissato nuove regole per i cambi in panchina, valide dalla prossima stagione sportiva che avrà il via il 29 maggio e terminerà il 5 dicembre. Secondo le ultime modifiche, i club potranno licenziare al massimo un allenatore a stagione. Regola valida anche per gli allenatori, che potranno dimettersi e firmare per un'altra squadra solo una volta nel corso dell'annata sportiva.