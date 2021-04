Ancora un infortunio per Sergio Ramos , l'ennesimo di una stagione piuttosto sfortunata. Come comunicato dal Real Madrid , il difensore - che è stato impegnato con la Nazionale spagnola nelle gare di qualificazione ai Mondiali del 2022 - ha riportato una lesione al gemello mediale del polpaccio sinistro . Ancora da definire i tempi di recupero , che verranno stimati in base all'evoluzione del quadro clinico: "A seguito dei test effettuati sul nostro capitano Sergio Ramos dai Servizi Medici del Real Madrid - si legge nel report medico ufficiale emesso dai Blancos -, è stato diagnosticato un infortunio muscolare al polpaccio della gamba sinistra. La situazione è in attesa di evoluzione".

"La sfortuna gioca un ruolo importante, mi fa male non poter aiutare la squadra"

Ramos ha espresso con un lungo messaggio postato sui propri profili social tutta la sua frustrazione per l'ennesimo stop: "La verità è che sono state settimane piuttosto difficili - le parole del capitano del Real Madrid su Instagram -. Un intervento è sempre una pausa sportiva ed emotiva. Per fortuna da qualche giorno sto meglio, ma nel calcio come nella vita anche la sfortuna gioca un ruolo importante. Ieri, dopo la partita (della Spagna contro il Kosovo, ndr), mi stavo allenando in campo e ho notato un problema al polpaccio sinistro. Oggi sono stato sottoposto a degli esami ed è stato confermato che ho un infortunio muscolare. Se c'è qualcosa che mi fa male, è non poter aiutare la squadra in queste partite molto impegnative in cui ci giochiamo la stagione e anche non poter restituire in campo tutto l'amore e l'energia che mi trasmettono i tifosi. Non posso fare a meno di parlare francamente, lavorare sodo e tifare per la squadra con tutta la mia anima".