Ceferin: "Ammirabile ammettere di aver sbagliato"

A 24 ore di distanza dal Congresso Uefa di Montreux, è cambiato tutto attorno alla Superlega. Dopo l'uscita dei sei club inglesi, il progetto sembra compromesso, per la gioia di Aleksander Ceferin, che ieri sul palco del Congresso in Svizzera aveva usato parole molto forti contro gli scissionisti: "Avete fatto un grande errore. Qualcuno potrebbe dire che sia avarizia, ignoranza o altro, ma non importa, siete ancora in tempo per cambiare idea: tutti commettono errori". E proprio sul tema dell'errore è tornato oggi Ceferin in un nuovo comunicato ufficiale, in cui il presidente della Uefa sottolinea: "È ammirabile ammettere di aver sbagliato e questi club hanno fatto un grande errore. Ma adesso sono tornati in gruppo e so che hanno tanto da offrire, non solo alle nostre competizioni, ma all'intero calcio europeo. La cosa importante adesso è andare avanti insieme e ricostruire l'unità di cui godeva prima questo sport".