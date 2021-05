C'è anche Romelu Lukaku tra coloro che hanno raggiunto in questa stagione la "doppia doppia" in uno dei top-5 campionati d'Europa. Finora sono 8 i giocatori (due militano nella stessa squadra) in doppia cifra sia per i gol che per gli assist: chi sono gli altri e chi è tra loro che ha contribuito in totale a più reti? Ecco la classifica