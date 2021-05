Ed Sheeran scende in campo. Non come giocatore, ma indossando i panni dello sponsor dell’Ipswich Town, club che attualmente milita nella Football One League (terza divisione inglese) e di cui è tifoso fin da bambino.



Il cantante inglese ha ideato infatti un logo che comparirà sulle maglie della squadra maschile e di quella femminile, a suggellare la partnership con l’Ipswich Town. "Il club è una parte importante della comunità e questo è il mio modo di mostrare il mio sostegno", ha dichiarato Ed Sheeran. "Mi è sempre piaciuto andare a Portman Road e non vedo l'ora di tornarci non appena i tifosi potranno entrare di nuovo negli stadi. Con l'arrivo dei nuovi proprietari dagli Stati Uniti, ci saranno sicuramente tempi entusiasmanti per tutti i tifosi, me compreso".

Un logo "simbolico"

Il logo, cil cui significato verrà presto rivelato come annunciato dallo stesso cantante, è facilmente riconducibile a lui dato che contiene i simboli “+”, “x” e “%”, che sono i titoli dei suoi primi tre album, oltre alla parola “tour”, e sostituirà sul petto dei giocatori la scritta “Carers Trust”, l'ente di beneficenza “sponsor” dell’ultima stagione scelto dal club per “farsi perdonare” la scelta di “Magical Vegas”, società di scommesse poco gradita ad alcuni tifosi dell'Ipswich Town come sponsor.



Il legame di Ed Sheeran con il suo territorio è da sempre molto forte, come testimoniano le donazioni all’ospedale pediatrico della città o altre iniziative di sostegno. "È il figlio prediletto del Suffolk e un tifoso dell'Ipswich”, il commento del club. “Siamo ovviamente entusiasti che Ed abbia accettato di diventare il nostro sponsor nella prossima stagione". Anche perché, grazie alla sua fama, la “pubblicità” è assicurata.