A vederla e rivederla sembra proprio la scena di un film. Il bus che parte, il passeggero dietro che lo rincorre urlando e gli intima di fermarsi facendo chiari cenni con le braccia. Appello però inizialmente inascoltato. E soluzione che arriva grazie alla tecnologia: mano in tasca per prendere lo smartphone e chiamare uno dei passeggeri a bordo, bus che così interrompere la sua corsa e si ferma a "recuperare" il passeggero dimenticato che intanto trova un passaggio di fortuna a bordo di una Clio bianca. Sceneggiatura perfetta di una commedia all’italiana, con tanto di immancabile lieto fine. Di finzione, però, in quanto accaduto in Romania non c’è proprio nulla: l’episodio è reale e ha avuto come sfortunato "protagonista" Ovidiu Hoban, 38enne calciatore del Cluj che era sceso in campo poco prima allo stadio Clinceni nella trasferta di campionato vinta per 1-0 dalla sua quadra lo scorso giovedì. Nel riparte, l’autista che guidava il bus del Cluj ha dimenticato proprio Hoban: la scena ripresa dai presenti ha fatto subito il giro del web, tra risate e incredulità.