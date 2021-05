Dilettanti e giovanili, ecco il nuovo protocollo

8/24

IL MEDICO E/O IL DELEGATO PER L'ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO



Il Medico competente deve collaborare con il gestore o rappresentante dell’organizzazione sportiva nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione. Nei casi in cui la società non abbia incaricato un medico competente o un medico Sociale dovrà, in ogni caso, attenersi al presente Protocollo incaricando una persona di riferimento come Delegato per l’attuazione del Protocollo, il quale dovrà comunque operare in collaborazione con un proprio medico di riferimento