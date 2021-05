La sua scomparsa ha lasciato un vuoto forse incolmabile. Paolo Rossi, però, continua a far sentire la sua presenza nel cuore e nella mente di sua moglie, dei suoi figli e di tutti coloro che lo hanno amato dentro e fuori dal campo. Lo fa con gesti bellissimi, come quello testimoniato da Federica Cappelletti - moglie dell'ex campione del mondo - in occasione del compleanno della figlia Sofia Elena. Un post sui social per fare gli auguri e svelare un dettaglio contenuto nel testamento lasciato da Pablito. Il post, infatti, ritrae la piccola con in mano un mazzo di rose rosse e un biglietto descritto da Cappelletti: “Auguri mia Principessa. Con tutto l’amore di sempre. Papà”..... 9 rose, come i tuoi magnifici anni, rosse come l’amore che ti ha sempre unito a papà.... cosi mi ha chiesto di fare.... così farò per il resto dei vostri compleanni insieme ❤️". Un pensiero meraviglioso che non fa che acuire l'assenza, ma che rende ancora onore al valore di Paolo Rossi, venuto purtroppo a mancare lo scorso 9 dicembre.