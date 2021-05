Domenica speciale per l'olandese, tornato al Groningen dopo essersi pentito di aver annunciato l'addio al calcio: falcidiato dagli infortuni, dopo 3 anni è riuscito a scendere in campo da titolare e si è messo in mostra con due assist nella sfida con l'Emmen, vinta 4-0. Ma il vero show è stato nel riscaldamento e nel post-partita

"Live is Life", colonna sonora perfetta per Arjen Robben in quella che è stata una domenica speciale, dopo un periodo difficile. Sulle note degli Opus, come Diego Maradona a Monaco, l'olandese si è riscaldato nel pre-partita contro l'Emmen, danzando col pallone e coinvolgendo anche un giovane raccattapalle. In campo da titolare dopo 3 anni, l'ex Bayern è tornato decisivo in una partita di Eredivisie: due assist, vittoria per 4-0 e lacrime di commozione a fine gara. Spiegando: "E' stata dura, ma ho continuato a lottare".