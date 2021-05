7 dei 10 positivi figuravano tra i convocati

Marcelo Gallardo dovrà fare a meno di sette giocatori che figuravano nell'elenco dei convocati per la sfida alla Bombonera con il Boca: si tratta di Díaz, Girotti, Bologna, Rojas, De La Cruz, Borré e Zuculini. Il River, reduce dall'incontro di Coppa Libertadores giocato a Barranquilla in cui si è ricorso ad un ampio turnover, è letteralmente decimato. Secondo il Clarin, i giocatori negli ultimi giorni avrebbero ricevuto visita da familiari e avrebbero anche avuto contatti con un gruppo di tifosi. Stando a quanto riportato dai medici del River, il risultato delle analisi esclude che il ceppo del coronavirus che ha colpito i dieci giocatori positivi sia quello che circola in Colombia. Di conseguenza, secondo la stampa argentina, è probabile che il contagio massivo si sia propagato nel corso dell'ultima settimana in cui la squadra ha viaggiato in aereo per impegni nazionali.