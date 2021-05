Il River decimato si piega al Boca solo ai rigori

"Orgullo". La parola del giorno, in casa River Plate, non può che essere Orgoglio. Con la O maiuscola e seguita dal motto "uniti siamo più grandi". I Millionarios sono stati eliminati dal Boca in un Superclasico particolare, perché alla vigilia del match in programma alla Bombonera dieci giocatori della squadra allenata da Marcelo Gallardo sono risultati positivi al Covid, numero che a poche ore dalla sfida con gli eterni rivali è salito a 15. Letteralmente decimato, il River non si è dato per vinto ed è riuscito nell'impresa di resistere agli "Xeneizes", portandoli fino ai calci di rigore. Le squadre sono arrivate a sfidarsi dagli undici metri dopo un 1-1 che aveva visto il Boca portarsi subito avanti con un gol al 10' di Carlitos Tevez, a cui aveva replicato Alvarez, per gli ospiti, al 22' della ripresa.