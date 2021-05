Ben 25 giocatori in isolamento e appena 12 a disposizione, tra i quali nessuno dei 4 portieri di ruolo. Gallardo si trova così a doversi inventare qualcosa in vista della partita di Copa Libertadores contro il Santa Fe: in porta dovrebbe andare Enzo Perez, un mediano

In campo senza portiere. O meglio, con un centrocampista schierato in porta. Non si tratta dell’ultima follia tattica partorita dalla mente di un allenatore, ma di una situazione di emergenza, e a viverla è un club come il River Plate, che in vista della prossima partita di Copa Libertadores contro il Santa Fe (questa notte alle 2) si ritrova senza nemmeno un portiere di ruolo in rosa.