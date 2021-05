Il Consiglio dei Ministri ha provato il nuovo piano dei sussidi, che aiuterà tra gli altri anche il calcio: in particolare il settore di base e dilettantistico. Il presidente Figc, dopo aver ringraziato il Governo spiega: "Si tratta finalmente di un aiuto concreto verso un mondo che ha contribuito in maniera determinante alla ripresa del Paese"

Il Governo ha approvato oggi il decreto Sostegni-bis in Consiglio dei Ministri, che prevede la devoluzione di 35 milioni di euro al mondo del calcio, in particolare destinati al settore professionistico di base e a quello dilettantistico. Una misura che ha trovato l’approvazione di Gabriele Gravina. "È un’ottima notizia per la quale ringrazio il Governo, in particolare il Ministro dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco e la Sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali che hanno consentito l’accoglimento della quasi totalità delle richieste, riconoscendo così la responsabilità e lo sforzo economico del nostro movimento, soprattutto quello di base, in un momento così difficile" ha commentato il presidente della Figc in una nota ufficiale.