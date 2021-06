La Svezia conferma Kulusevski e Svanberg

Provincia Bolzano, un nuovo caso e nessun decesso

In Alto Adige è stato rilevato un solo caso di Covid-19 sui 2.164 tamponi processati (meno rispetto alla media delle scorse settimane) nella giornata di ieri. Nessun decesso collegato al coronavirus è stato registrato nella giornata di domenica: il dato complessivo resta di 1.180 vittime da inizio pandemia. La positività è emersa su 1.980 test antigenici effettuati. Su 220.562 persone sottoposte a tampone molecolare, 48.578 sono risultate positive mentre a quello antigenico 26.182. I guariti totali sono 73.197. Stabile e' il dato dei ricoveri in ospedale, 15 sono i pazienti covid ricoverati nei normali reparti e 2 quelli in terapia intensiva.