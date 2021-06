Il Perù batte la Colombia, pari Venezuela-Ecuador

17' Sergio Pena (P), 53' rig. Borja ©, 64' aut. Yerry Mina (P)

COLOMBIA (4-4-2): Ospina; Medina (81' Morales), Mina, D. Sanchez, Tesillo; Cuadrado, Barrios, Perez (60' Cuellar), Cardona (70' Chara); Borja, Zapata (61' Muriel). All. Rueda

PERÙ (4-2-3-1): Gallese; Corzo, Ramos, Callens, Lopez; Tapia, Yotun; Carrillo, Pena (83' Cartagena), Cueva (90' Garcia); Lapadula (83' Ormeno). All. Gareca

Ammoniti: Borja (C), Gallese, Carrillo (P)

Una Colombia tanto 'italiana', con i vari Ospina, Cuadrado, Zapata e Muriel in campo, cade a sorpresa contro il Perù guidato da Gianluca Lapadula. Il centravanti del Benevento guida l'attacco della squadra di Gareca, che ottiene tre punti fondamentali in chiave qualificazione. La Colombia inizia bene, rendendosi pericolosa con qualche iniziativa di Cuadrado. Ma è il Perù a passare a sorpresa in vantaggio, con Sergio Pena che ribadisce in rete una respinta del palo su un fantastico tiro di Ramos. La squadra di Gareca difende bene il risultato, puntando anche su un'ottima circolazione di palla. Ma la Colombia riesce a rientrare in partita al 53', grazie a un rigore trasformato da Borja. Pareggio che dura appena dieci minuti, fino a quando Yerry Mina devia nella propria porta una palla vagante in area di rigore in seguito a un calcio piazzato. Il Perù, questa volta, non si fa rimontare e alla Colombia non basta la staffetta in attacco tra gli atalantini Zapata e Muriel per guadagnarne in pericolosità. Lapadula vince il duello tra 'italiani' e la squadra di Gareca porta a casa tre punti pesanti.