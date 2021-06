Argentina e Cile di misura su Uruguay e Bolivia

13' Guido Rodriguez (A)

ARGENTINA (4-3-3): E. Martinez; Molina, Otamendi, Romero, Acuña; De Paul (93′ Pezzella), G. Rodriguez, Lo Celso (52′ Palacios); Messi, Lautaro Martinez (52′ Correa), N. Gonzalez (70′ Di Maria). Ct. Scaloni

URUGUAY (4-4-2): Muslera; G. Gonzalez (70′ Torres), Gimenez, Godin, Viña; Valverde, Bentancur (46′ Nandez), Torreira (65′ Vecino), De la Cruz (65′ Ocampo); Cavani, Suarez. Ct. Tabarez

Ammoniti: Lo Celso, E. Martinez (A), Torreira (U).

Dopo il pareggio all'esordio contro il Cile, l'Argentina trova il primo successo di questa Copa America battendo per 1-0 l'Uruguay. Il gol decisivo lo segna Guido Rodriguez ma a brillare, a Brasilia, è la stella di Leo Messi. Il fuoriclasse del Barcellona mette in mostra tutto il suo repertorio, con giocate da urlo e una prestazione ai limite della perfezione, in cui è mancata soltanto la rete. A realizzarla, però, ci ha pensato Guido Rodriguez al 13': il centrocampista del Betis viene servito da un passaggio delizioso dello stesso Messi e batte Muslera. Il portiere uruguaiano si supera più volte sulle conclusioni del 10 argentino, tenendo in partita la sua squadra. Ma, nonostante il ritorno della super coppia formata da Cavani e Suarez, la Nazionale di Tabarez non riesce praticamente mai a impensierire l'Albiceleste. Da sottolineare l'ottima prova di Nico Gonzalez, prossimo acquisto della Fiorentina e titolarissimo di quest'Argentina nell'attacco con Messi e Lautaro Martinez. Tra i migliori in campo Rodrigo De Paul, buona prestazione anche per Molina dell'Udinese e per Romero dell'Atalanta.