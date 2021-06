Il campo lo vede impegnato in Copa America, ma figuratevi se il suo compleanno può passare sotto traccia. Tantissimi auguri (e regali) per i 34 anni della Pulce, svegliato in camera da tutti i compagni dell'Argentina per una festa speciale. Sorrisi, abbracci e pure qualche dono curioso destinato al simbolo dell'Albiceleste. Pare abbia gradito, che ne dite?

BUON COMPLEANNO MESSI: E IL RINNOVO COL BARCELLONA?