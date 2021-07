Tokyo 2020: positivo atleta serbo, è in isolamento

Tokyo 2020: atleta serbo positivo al Covid

Un atleta serbo, in arrivo a Tokyo con la delegazione olimpica del suo Paese, è risultato positivo al Covid durante i controlli all'aeroporto cittadino di Haneda. Lo ha comunicato il ministero della Salute giapponese, spiegando che lo sportivo di circa 30 anni fa parte del team di canottaggio, e sarebbe dovuto proseguire assieme ai compagni in direzione della cittadina di Nanto, nella prefettura di Toyama. Lo sportivo adesso si trova in isolamento, mentre quattro suoi compagni che hanno avuto contatti con lui saranno trasferiti in un centro di osservazione vicino l'aeroporto.