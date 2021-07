Malore per Babacar, poi tranquillizza: "Sto bene"

Spavento per l'attaccante di proprietà del Sassuolo, che ha accusato un malore al campo di allenamento dell'Aytemiz Alanyaspor. Il club turco in cui ora è in prestito parla di "spasmo cardiaco" dopo i primi esami, aggiungendo che verranno effettuati ulteriori accertamenti. Babacar tranquillizza tutti sui social: "Sto bene, grazie per l'affetto"