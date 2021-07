Governo: "Ok pubblico negli stadi ma non al 100%"

Bolla anti-Covid a Tokyo, atleta australiana di basket rinuncia

Liz Cambage, giocatrice della nazionale australiana di basket, rinuncia ai Giochi di Tokyo per evitare la bolla a cui gli atleti dovranno adeguarsi per le norme anti Covid. "Non e' un segreto che nel passato abbia lottato con la mia salute mentale e di questi tempi mi preoccupa molto il fatto di trasferirmi in una 'bolla' olimpica. Niente famiglia. Niente amici. Niente tifosi. Nessun sistema di supporto al di fuori della mia squadra. Onestamente per me è terrificante", le sue parole