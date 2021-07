Abbiamo ancora tutti negli occhi il gol segnato da Patrick Schick in Repubblica Ceca-Scozia agli ultimi Europei, ma c'è chi ha fatto come il bomber ceco (se non meglio): stiamo parlando di James Bissue, calciatore dell'Elmina Sharks Football Club, squadra del massimo campionato ghanese: una prodezza da centrocampo che sta facendo il giro del web