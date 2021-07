Atletico Mineiro-Boca, mega rissa a fine partita

Follia al termine della partita di ritorno degli ottavi di finale di Copa Libertadores, vinta ai calci di rigore dall'Atletico Mineiro: rissa negli spogliatoi tra calciatori, dirigenti e staff delle due squadre. La Polizia Militare interviene con spray al peperoncino. Otto tesserati del Boca fermati, nessun arresto ARGENTINA, GIOCATORE ESPULSO PICCHIA TUTTI: VIDEO Condividi:

Atletico Mineiro-Boca Juniors finisce in rissa. Nella partita valida per il ritorno degli ottavi di finale di Copa Libertadores, terminata 0-0 come all'andata e vinta dai brasiliani per 3-1 ai calci di rigore, è successo di tutto. Nel corso della partita i giocatori delle due squadre hanno rischiato di venire alle mani al 62', quando che l’arbitro uruguaiano Esteban Ostojich ha annullato per fuorigioco dopo l’intervento del Var il gol del vantaggio argentino firmato da Marcelo Weigandt. Una decisione che ha fatto il paio con il gol annullato dopo l'intervento della tecnologia a Gonzalez del Boca nella gara di andata, che ha portato l'allenatore del Boca Miguel Angel Russo a protestare verso la squadra arbitrale con la frase "due volte la stessa storia". Gli animi sono però diventati ancora più tesi soprattutto dopo il fischio finale.

Spinte, lavandini divelti e spray al peperoncino La cronaca sportiva, questa volta, passa infatti in secondo piano. Secondo quanto riportato dai media brasiliani e argentini, i giocatori del Boca sarebbero venuti a contatto con i responsabili della sicurezza dello stadio Minerao nel tragitto per raggiungere gli spogliatoi. Gli spintoni hanno coinvolto anche i giocatori dell'Atletico Mineiro, arrivati nell'area in un secondo momento. Lì ha avuto il via una rissa che ha riguardato dirigenti, calciatori e componenti degli staff di entrambe le società. Nel corso degli scontri sarebbero anche state lanciate delle transenne e qualcuno avrebbe divelto dei lavandini all'interno dell'impianto. Come raccontato da Olè, la Polizia Militare avrebbe usato addirittura dello spray al peperoncino, costringendo alcuni giocatori del Boca a rientrare in campo dopo aver accusato dei malori dovuti al fatto di aver inalato il gas. Momenti immortalati da una telecamera installata lungo il corridoio che conduce agli spogliatoi.

Otto tesserati del Boca fermati Secondo le informazioni diffuse dalla Polizia, 8 tesserati del Boca sarebbero stati fermati con le accuse di lesioni personali, aggressione e vandalismo. Si tratta del portiere Javier Garcia, dei difensori Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz e Marcos Rojo, dell'attaccante Sebastián Villa, del preparatore dei portieri Fernando Gayoso, dell'assistente Leandro Somoza e del dirigente Raúl Cascini. Sono stati portati in questura insieme ad alcuni agenti e addetti alla sicurezza del Mineiro. Nessuno di loro è stato arrestato. Secondo la ricostruzione che arriva da Belo Horizonte, sarebbe stato l'intervento dell'ambasciatore argentino in Brasile, Daniel Scioli, a evitare arresti e conseguenze legali più gravi.