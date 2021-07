Un altro tragico lutto nel calcio uruguaiano . A una settimana dal gesto estremo di Williams Martinez, difensore 38enne del Villa Teresa, club di seconda divisione, si piange la scomparsa del terzino classe 1993 Emiliano Cabrera . Il giocatore, cresciuto nel Boston River, si è tolto la vita nella notte tra giovedì e venerdì . Ancora sconosciuti i motivi del suicidio di Cabrera, che aveva trascorso la carriera soprattutto nelle serie minori tra Uruguay e Spagna. Ma, come accaduto nei casi precedenti, è il quotidiano Ovacion a descrivere "una complessa e problematica situazione familiare, che avrebbe spinto il ragazzo in un profondo stato depressivo".

Terzo caso in sei mesi

Quella di Cabrera, come detto, segue la tragica scomparsa di Williams Martinez, ritrovato senza vita nella notte tra sabato 17 e domenica 18 luglio nel proprio appartamento. Come avevano spiegato i media locali, alla base del gesto potrebbero esserci problemi personali o il difficile momento professionale del difensore (lontano dal campo da qualche settimana dopo aver contratto il Covid). A seguito della sua scomparsa, il Consiglio Direttivo della Federcalcio uruguaiana aveva deciso di rinviare a data da destinarsi le partite in programma per l’11esima giornata del Torneo di Apertura. I precedenti di Martinez e Cabrera, purtroppo, si uniscono a quello di Santiago Garcia: l’ex attaccante era morto suicida a 30 anni nella sua casa in Argentina lo scorso febbraio, lutto legato agli altri casi dalla depressione. La Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionale, il sindacato calciatori, ha lanciato l'allarme sulla necessità di garantire un adeguato supporto psicologico a tutti i tesserati con un "intervento deciso e rapido".