È ormai passato quasi un anno e mezzo dall'ultima volta che alcuni club hanno visto i propri tifosi nei propri stadi a incitare la squadra. Negli ultimi tempi (come ad esempio agli Europei), le tribune sono tornate a riempirsi, ma non è stato questo il caso ancora per tutti. Nelle prossime settimane, quasi tutto il sistema calcio si avvia verso una moderata riapertura degli stadi e finalmente le squadre torneranno a essere incitate almeno da una parte dei rispettivi supporters. Sarà una boccata d'ossigeno anche per le società, i cui botteghini hanno chiuso da una stagione e mezzo. In Canada, per la speciale occasione, l'Atletico Ottawa (club di Premier League canadese) non vede l'ora di accogliere di nuovo i propri tifosi. Per questo, è stato fatto uno speciale invito: per la partita del 14 agosto contro l'HFX Wanderers, la prima partita casalinga "post-pandemia", il costo del biglietto verrà stabilito da... ogni singolo tifoso. "Pay what you want" ("Paga quanto vuoi"), è il messaggio con cui il club canadese ha spinto un'intera comunità a tornare sugli spalti a colorare il TD Place Stadium: "Vogliamo che tutti possano avere questa possibilità di far parte di questo importante evento". Ciascun tifoso quindi stabilirà il prezzo del biglietto che riuscirà a ottenere, con un'offerta libera.