Il mondo del calcio è in lutto. Gerd Müller, leggenda del Bayern Monaco e della Nazionale tedesca, tra gli attaccanti più forti di sempre, è morto quest'oggi, domenica 15 agosto, all'età di 75 anni. Ad annunciarlo è stato lo stesso club bavarese attraverso i propri canali ufficiali. Malato da tempo, nel 2008 gli era stata diagnosticata la demenza e a causa di questa malattia non si faceva vedere in pubblico da diversi anni. Considerato il più grande centravanti tedesco della storia, è stato campione d'Europa nel 1972 e campione del mondo nel 1974 con la Germania Ovest, segnando i gol decisivi in entrambe le finali. Con il Bayern Monaco ha conquistato quattro campionati tedeschi e quattro coppe nazionali, oltre a tre Coppe dei Campioni, una Coppa Intercontinentale e una Coppa delle Coppe. Müller è stato anche Pallone d'Oro nel 1970 e vincitore di due edizioni della Scarpa d'Oro, nel 1970 e nel 1972.