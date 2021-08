Supercoppa, Borussia-Bayern stasera su Sky Sport

Al Signal-Iduna Park di Dortmund il Borussia di Rose e il Bayern di Nagelsmann si affrontano nella Supercoppa di Germania a caccia del primo titolo della stagione 2021/2022. Terza finale consecutiva tra bavaresi e gialloneri: per ora il bilancio è di una vittoria a testa. Appuntamento martedì 17 agosto alle 20.30 in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su SkyGo e NOWTv

La Supercoppa di Germania è su Sky Sport. Martedì 17 agosto Borussia Dortmund e Bayern Monaco si affrontano nel Klassiker per assegnare il primo trofeo della stagione. Un nuovo entusiasmante capitolo nella rivalità tra due delle squadre più titolate del calcio tedesco. La formazione del nuovo allenatore Julian Nagelsmann arriva all'appuntamento dopo aver vinto la nona Bundesliga consecutiva e aver trionfato anche nell'ultima edizione della Supercoppa disputata nel 2020. Il Dortmund di Marco Rose, che ha alzato la DFB Pokal superando con un netto 4-1 il Lipsia in finale, aveva invece trionfato l'anno precedente con Favre in panchina (in perfetta parità il bilancio dei precedenti: quattro per parte). Ora un'altra finale che mette ancora di fronte due bomber come Robert Lewandowski ed Erling Haaland. Un duello ancora più significativo a pochi giorni dalla scomparsa di Gerd Muller, leggenda del Bayern Monaco e della Germania.