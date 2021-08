Marca ha dedicato la prima pagina alle donne afgane, dopo il ritiro delle truppe americane e occidentali e il ritorno dei talebani. Con una drammatica domanda: "Cosa ne sarà di loro?". Il quotidiano poi prosegue: "I talebani impongono di nuovo in Afghanistan il loro regime del terrore, che distrugge i diritti delle donne, compreso quello di praticare sport". E ospita le parole della capitana della nazionale di basket in carrozzina, Nilofar Bayat: "Abbiamo paura, temo per la mia vita, vogliamo andare via da qui"