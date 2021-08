Non inizia nel migliore dei modi l'avventura di Radja Nainggolan al Royal Antwerp, squadra belga di Anversa, città natale del Ninja. L'ex calciatore di Inter, Roma e Cagliari, infatti, è tornato a far parlare di sé a pochi giorni dal suo ritorno in patria. Secondo quanto riportato dal portale belga hln.be, Nainggolan intorno alle 4 della notte tra sabato e domenica sarebbe stato intercettato da una pattuglia della polizia e una volta fermato sottoposto all'alcol test . Il controllo è risultato essere di poco al di sopra del limite consentito , motivo per il quale gli è stata ritirata la patente per 15 giorni.

Il Ninja saluta l'Italia dopo 15 anni

Dopo 15 stagioni in Italia, il Ninja ha deciso in questa finestra di mercato di tornare in Belgio. Il centrocampista classe '88 esordì in Serie B con il Piacenza nella stagione 2005/06, per poi affermarsi in Serie A con la maglia del Cagliari. La parentesi più importante della sua carriera l'ha avuta a Roma, dal 2014 al 2018, nella quale il Ninja ha collezionato 33 gol e 28 assist in 203 presenze. Poi il passaggio all'Inter e la linea diretta con la Sardegna per vestire nuovamente il rossoblù cagliaritano in prestito per altre due stagioni. Proprio il club di Giulini era una delle squadre interessate al ragazzo che aveva rescisso consensualmente il suo contratto con i nerazzurri: alla fine, però, "sono come spariti, mi hanno mollato" come dichiarato da Nainggolan, che ha già esordito con la sua nuova maglia del match valido per le qualificazioni all'Europa League contro l'Omonia Nicosia.