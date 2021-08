Croazia, alleggerite le misure restrittive nonostante l'aumento dei casi

Nonostante la sensibile crescita dei nuovi casi di infezione da Covid-19, circa il trenta per cento in più a livello settimanale, la Croazia si appresta a un nuovo allentamento delle misure restrittive, senza severe imposizioni di green pass o vaccinazioni obbligatorie per alcune categorie professionali. Lo ha annunciato oggi il capo dell'Unità di crisi della Protezione civile e ministro degli Interni, Davor Bozinovic. Dalla settimana prossima infatti riaprono anche gli spazi chiusi dei bar che finora potevano servire solo all'aperto, mentre i ristoranti sono pienamente operativi già da marzo. Inoltre, le limitazioni relativamente leggere sui raduni pubblici, possibili senza alcuna misura protettiva o limiti di presenti se questi sono in possesso di green pass, resteranno in vigore anche a settembre. Tutte le scuole riprendono a inizio settembre la attività didattiche in presenza, con l'obbligo delle mascherine protettive per gli alunni dalla prima media inferiore, ma solo se non è possibile assicurare la distanza fisica di due metri nelle aule, mente nelle elementari non ci saranno restrizioni. Il premier Andrej Plenkovic ha detto che per l'autunno non si pensa a chiusure dure e che non verranno introdotti obblighi di vaccinazione per determinate categorie professionali, neanche per il personale medico o scolastico, nonostante la campagna vaccinale proceda molto a rilento, con appena il 50 per cento della popolazione adulta vaccinata. Il presidente Zoran Milanovic ha affermato da parte sua che le restrizioni "non hanno più alcun senso".