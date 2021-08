Oms: "Seri timori per rallentamento vaccinazioni"

Toscana, 348 nuovi contagi

In Toscana sono 348 i nuovi casi Covid (335 confermati con tampone molecolare e 13 da test rapido antigenico), che portano il totale a 270.882 dall'inizio dell'emergenza. I ricoverati sono 478 (6 in più rispetto a ieri), di cui 54 in terapia intensiva (1 in più). Tre i decessi registrati.