L'ex fuoriclasse brasiliano Pelé, 80 anni, si trova ancora nell'ospedale Albert Einstein di San Paolo, dopo che gli è stato rilevato un problema di salute durante esami di routine. 'O Rei' è ricoverato da sei giorni, ma non è stato comunicato il motivo.

Lo stesso giorno in cui Pelé era andato in ospedale per fare degli accertamenti, i suoi collaboratori avevano subito informato sui social che l'ex astro del Santos e della Selecao godeva di "buona salute". Il suo ufficio stampa ha inoltre smentito che l'ex numero 10 della nazionale verdeoro sarebbe svenuto. "Ragazzi, non sono svenuto e sono in ottima salute. Ho fatto gli esami di routine, che prima non avevo potuto fare a causa della pandemia. Avvisate soltanto che domenica prossima non potrò giocare", aveva scherzato Pelé con i suoi più stretti collaboratori.

Il business manager di Pelé, Joe Fraga, ha dichiarato alla Reuters che non c'è motivo di preoccupazione considerando che l'ex campione è stato impegnato in una serie completa di esami, che "non si fanno in un giorno". Negli ultimi anni Pelé ha subito una serie di interventi chirurgici all’anca: recentemente aveva avuto difficoltà a camminare.