È il dibattito più antico di sempre e, probabilmente, non conoscerà mai la parola fine. Chi è il calciatore più forte di tutti i tempi? Una domanda a cui ha provato a rispondere il dottor Tom Crawford, matematico dell'Università di Oxford. Per stilare la classifica dei migliori, il professore ha utilizzato un algoritmo che basa la sua valutazione su 7 diversi parametri: obiettivi dei club (ponderati in base al coefficiente Uefa), titoli ottenuti a livello internazionale (150 punti per un Mondiale, 100 per Europeo o Copa America oltre a punti extra per la vittoria della Scarpa d'Oro), gol segnati coi club, reti a livello internazionale, Palloni d'Oro, record individuali e il fattore "z", ovvero stagioni in cui il singolo giocatore ha particolarmente surclassato i suoi rivali e guidato le sue squadre verso il successo (ad esempio la Champions 2013/14 di Cristiano Ronaldo, caratterizzata da 17 reti). Sono stati presi in considerazione, inoltre, solo coloro che hanno vinto in carriera almeno due Palloni d'Oro (compresa la versione sudamericana) o erano riconosciuti tra i migliori negli anni della sua istituzione. Il campo si è così restrinto a 13 giocatori e il migliore di tutti i tempi è risultato essere... Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo il migliore: battuto Messi

CR7 ha primeggiato in tre categorie (obiettivi dei club, reti a livello internazionale e record individuali), ma è proprio grazie ai 111 centri con la maglia del Portogallo che ha preso il largo nel punteggio generale e si è piazzato davanti all'eterno rivale Lionel Messi, primatista nel fattore "z". Per quanto riguarda i titoli ottenuti a livello internazionale nessuno ha raccolto tanti punti quanti Ronaldo il Fenomeno, mentre nella categoria dei "gol segnati con i club" il migliore è stato Puskas, davanti a Pelé. O'Rey è risultato il migliore nella categoria dei "Palloni d'Oro" (calcolato dividendo il numero di voti assegnati al vincitore del Pallone d'Oro con il numero totale di voti assegnati ai primi tre giocatori e moltiplicando il risultato per 100 per dare una percentuale), punteggio nell'algolritmo che gli ha garantito il gradino più basso del podio in questa speciale classifica dei più grandi di sempre stilata dal dr. Crawford. E Maradona? È nella top 10, ma El Pibe si deve accontentare del 9° posto.

G.o.a.t., la top 10 secondo lo studio di Oxford