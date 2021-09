Migliorano le condizioni di Pelé, ricoverato nei giorni scorsi nell’ospedale di San Paolo dove ha subìto un intervento chirurgico per la rimozione di un sospetto tumore al colon. La leggenda brasiliana sarebbe pronta a lasciare l'unità di terapia intensiva, come ha scritto una delle sue figlie, Kely Nascimento, in un messaggio sul suo account Instagram, accompagnato da una foto che ritrae in primo piano un sorridente Pelé.