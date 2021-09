Una rassicurazione in merito alle sue condizioni di salute , dopo l’intervento per rimuovere un tumore al colon al quale si è sottoposto nei giorni scorsi nella clinica Albert Einstein di San Paolo, poi un pensiero rivolto all'amico cantante Roberto Carlos , scosso dalla perdita del figlio. Pelè torna a far sentire la sua voce e lo fa attraverso un messaggio pubblicato su Instagram: " Sto recuperando bene , ma oggi voglio mandare tutto il mio affetto, le mie preghiere e il mio amore al grande amico Roberto Carlos . Spero che Dio dia conforto al tuo cuore e tu possa essere circondato da affetto e luce".

I due sono legati da una grande amicizia

leggi anche

Pelé operato per sospetto tumore al colon

Cantante molto conosciuto in Brasile e non solo (nel 1968 ha partecipato anche al Festival di Sanremo), Roberto Carlos è da sempre molto amico di Pelé che anche in un momento così delicato per la sua salute – nei giorni scorsi durante alcuni controlli di routine gli è stato diagnosticato un tumore al colon – ha voluto rivolgere il suo pensiero all’amico cantante. Per Roberto Carlos, infatti, sono giorni decisamente difficili visto che lo scorso mercoledì ha perso il figlio 52enne Dudu a causa di un tumore.